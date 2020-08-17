17.08.2020 (17:41)
Российская команда по военно-медицинскому многоборью настраивается на победу при помощи современных психологических методик
С российской командой по военно-медицинскому многоборью «Военно-медицинская эстафета» Армейских международных игр–2020 начались занятия по психологическому сопровождению.
Особое внимание уделяется психологическому состоянию членов сборной в период адаптации к новым условиям. Конкурсанты при помощи специальных методик смогли оценить и скорректировать свое психологическое состояние в условиях временной изоляции, на которую были помещены все участники соревнований после прибытия на полигон Фориш в Узбекистане.
В составе российской сборной медицинские специалисты из Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, 12-го Главного управления Министерства обороны РФ, Западного военного округа и Северного флота. В течение месяца военнослужащие тренировались на базе Военно-медицинской академии в Ленинградской области. Работа психолога с командой началась еще на этапе подготовки к соревнованиям.
Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» — комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств-участников Армейских международных игр.