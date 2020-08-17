17.08.2020 (17:34)

В ЮВО началось специальное учение с силами и средствами МТО КСОР ОДКБ «Эшелон-2020»

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области началось специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения (ЧТО) Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Эшелон-2020».

На церемонии открытия учения заместитель начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-майор Мухамеджан Таласов отметил, что учение проводится несмотря на то, что в государствах-членах Организации сложилась непростая санитарно-эпидемическая обстановка, вызванная распространением коронавирусной инфекции.

«Одна из главных целей учения — совершенствование слаженности совместных действий по материально-техническому обеспечению в интересах КСОР ОДКБ, предназначенных для оперативного реагирования на вызовы и угрозы безопасности наших государств», — сказал Мухамеджан Таласов.

Заместитель начальника Объединенного штаба ОДКБ выразил уверенность в том, что органы управления и подразделения, участвующие в специальном учении «Эшелон-2020», продемонстрируют высокий уровень профессиональной подготовки и способность эффективно действовать в составе объединенных группировок войск в различных условиях обстановки.

В учении под руководством заместителя командующего войсками ЮВО по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Виктора Воронова принимают участие военнослужащие государств-членов Организации и оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ. Всего в учении принимают участие около одной тысячи военнослужащих, задействовано порядка 250 единиц техники.

В ходе учения военнослужащие развернут пункт управления МТО, выполнят перевозку воинских контингентов, а также организуют материально-техническое обеспечение в интересах Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ во время совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта в Кавказском регионе коллективной безопасности. Подразделения совершенствуют практику погрузки и выгрузки военной техники различными способами, восполнения запасов материальных средств в районах боевых действий, эвакуации и ремонта повреждённой в ходе боя техники, массовой заправки техники и др.

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