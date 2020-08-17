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17.08.2020 (17:31)

Корабли Каспийской флотилии прибыли в столицу Азербайджана для участия в международном конкурсе «Кубок моря-2020»

Малые артиллерийские корабли (МАК) «Махачкала», «Астрахань», а также спасательный буксир «СБ-738» Каспийской флотилии прибыли в столицу Азербайджанской Республики — город Баку — для участия в международном конкурсе по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря» в рамках Армейских международных игр-2020. Российскую Федерацию на состязаниях представит МАК «Махачкала».

Торжественная встреча кораблей-участников состязаний прошла в военно-морской базе Пута ВМС Азербайджанской Республики. На причале команду Российской Федерации встречали представители ВМС Азербайджанп, Посольства России, а также творческие коллективы страны.

Конкурс «Кубок моря-2020» будет проходить в военно-морской базе Пута ВМС Азербайджанской Республики. Церемония открытия состоится 24 августа.

В период проведения состязаний морякам предстоит показать свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей, постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ , АрМИ , Кубок моря , Военно-Морской Флот
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