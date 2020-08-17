17.08.2020 (17:24)

В Северной Осетии прошла тренировка военной комендатуры и военной автоинспекции в ходе подготовки к учению «Кавказ-2020»

На полигоне Тарское в Северной Осетии состоялась совместная тренировка военной комендатуры и военной автоинспекции Южного военного округа (ЮВО) в ходе подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

В рамках тренировки отрабатывалось взаимодействие подразделений военной полиции и военной автоинспекции при задержании угнанного диверсионно-разведывательной группой транспортного средства ВС РФ.

«Захват террористов — задача условная. Ситуация полностью смоделирована и спланирована заранее. Главная цель таких учений – отработать совместное взаимодействие подразделений военной полиции и военной автоинспекции на практике. Подобные тренировки скорректированы с учетом опыта, полученного российскими войсками при выполнении антитеррористической операции в Сирии», – пояснил представитель военной полиции капитан Виктор Кудрявченко.

«По легенде учений диверсионно-разведывательная группа угнала транспортное средство КАМАЗ . Так как автомобиль является военным, об угоне тут же становится известно дежурному наряду военной полиции. Сотрудники военной автоинспекции попробовали остановить транспортное средство без применения огнестрельного оружия, но диверсанты продолжили движение и не отреагировали на требование. В следствии чего началась погоня с перестрелкой», – добавил представитель военной полиции.

Сотрудниками военной автоинспекции и военной полиции в ходе учений отрабатываются приемы перехвата угнанного транспортного средства с применением огнестрельного оружия. Также в ходе преследования были применены средства принудительной остановки типа «Ёж».

Условному противнику автоматически присваивается статус террористов. Захват условного противника осуществляется сотрудниками военной автоинспекции и военной полиции. После непродолжительной перестрелки условный противник ликвидирован, а водитель угнанного транспортного средства задержан и доставлен в военную комендатуру.

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