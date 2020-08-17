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17.08.2020 (17:22)

Комплексная экспедиция Северного флота и РГО на архипелаг Новая Земля осмотрела становище Ольгинское

Комплексная экспедиция Северного флота и Русского географического флота (РГО) на архипелаг Новая Земля осмотрела становище Ольгинское в Крестовой губе. Участники экспедиции обнаружили много предметов бытовой утвари и два металлических четырехлапых якоря, которые взяли с собой на борт морского буксира МБ-12. Также были найдены остатки бревенчатых строений и захоронение на острове Врангеля.

Затем экспедиция перешла в бухту Южная Сульменева, где также осмотрела постройки, сохранившиеся от первых исследователей Новой Земли. От шторма исследователи укрылись в губе Северная Сульменева.

Завтра, в День географии и 175-летие РГО, экспедиция планирует достичь мыса Желания — самой северной части Новой Земли — и установить там памятный знак в честь юбилея РГО, изготовленый на средства благотворителей Марины и Алексея Беловых.

Проект «Главный фасад России. История, события, люди». Итоги комплексных экспедиций Северного флота на архипелагах Арктики» вышел финал конкурса в номинации «Лучшая экспедиция по Роcсии». Эта премия РГО вручается один раз в два года. Вручает её Президент России в Кремле.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Русское географическое общество
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