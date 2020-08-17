17.08.2020 (16:47)

Участники международного армейского конкурса «Инженерная формула» осваивают гоночную трассу под Волгоградом

На полигоне Волжский Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области специалисты из Белоруссии и Лаоса приступили к тренировкам на оборудованной трассе в рамках подготовки к международному конкурсу «Инженерная формула».

В течение недели инструкторы межвидового регионального учебного центра инженерных войск ВС РФ проведут подготовку иностранных участников, обучив их особенностям эксплуатации техники.

Российские военные инженеры и их зарубежные коллеги в ходе тренировок отточат мастерство на трассе длинной в 4 км, выполнят задачи по переправке вооружения и военной техники через водную преграду, отрывке котлованов длиной 4 м и глубиной до 1 м, выполнят постановку бревен при помощи путепрокладчиков БАТ.

25 августа на трассе конкурса пройдут квалификационные заезды для определения лучших в номинациях «Лучший экипаж для отрывки котлованов», «Лучший экипаж путепрокладчика», «Лучший экипаж инженерной машины разграждения», «Лучший экипаж машины ПТС», «Лучший экипаж ГМЗ», «Лучший экипаж УР-77».

Всего в конкурсе принимает участие около 100 военнослужащих, задействовано около 30 единиц специальной техники.

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