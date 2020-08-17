17.08.2020 (16:41)
Подвижные отделы хранения организаций медицинского снабжения обеспечат войска ЮВО медицинским имуществом на спецучении
В рамках специального учения по медицинскому обеспечению организации медицинского снабжения Южного военного округа (ЮВО) сформируют подвижные отделы хранения по обеспечению войск медицинским имуществом.
Два центра обеспечения медицинской техникой и имуществом отработают задачи подготовки к выдаче имущества, расконсервации техники для формируемых медицинских воинских частей. В то же время сформированные на базе ЦОМТИ подвижные отделы хранения обеспечат медицинским имуществом соединения и воинские части ЮВО в полевых условиях при выполнении учебно-боевых задач в составе группировки войск.
В специальном учении по медицинскому обеспечению принимают участие 10 военно-медицинских организаций, а также все медицинские воинские части и подразделения общевойсковых армий, армии ВВС и ПВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО).
Специальные учения по медицинскому обеспечению пройдут на территории ЮВО в период с 18 по 21 августа.