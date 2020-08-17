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17.08.2020 (16:33)

На спецучении по медицинскому обеспечению в ЮВО сформируют подвижные санитарно-эпидемические группы

Подвижные санитарно-эпидемические группы обеспечат строгий противоэпидемический режим на специальном учении по медицинскому обеспечению в Южном военном округе (ЮВО).

Силы двух центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора с подчиненными центрами (территориальными), отделами и отрядом противочумным в рамках спецучения будут приведены в повышенные степени боевой готовности. Сформированные на их базе подвижные санитарно-эпидемические группы отработают задачи с контактным по COVID-19 в обсерваторе на базе военного санатория «Феодосийский».

Также специалисты ЦГСН обеспечат деятельность санитарно-контрольного пункта в составе морского перегрузочного района в одном из крымских портов с целью выявления инфекционных больных и их эвакуацию в филиал военно-морского клинического госпиталя Черноморского флота.

В специальном учении по медицинскому обеспечению принимают участие 10 военно-медицинских организаций, а также все медицинские воинские части и подразделения общевойсковых армий, армии ВВС и ПВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Специальные учения по медицинскому обеспечению пройдут на территории ЮВО в период с 18 по 21 августа.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Медицина , Учения
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