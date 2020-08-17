17.08.2020 (16:25)

С подразделениями военной полиции ЗВО проведут тактико-специальное учение «Страж-2020»

С 18 по 21 августа на территории Лужского и Мулинского территориальных гарнизонов будет проходить специальное учение с органами и подразделениями военной полиции Западного военного округа (ЗВО) «Страж-2020».

Начальник регионального управления военной полиции (по ЗВО) полковник Александр Безклубов сообщил, что в ходе учения на полигонах Гороховецкий и Лужский военные полицейские совместно с сотрудниками военной автомобильной инспекции будут отрабатывать применение сил и средств военной полиции для охраны пунктов управления и руководящего состава, а также борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника.

Всего планируется задействовать порядка 230 военнослужащих и 40 единиц военной и специальной техники.

На вооружении военной полиции имеются средства противоударной защиты, дубинки, наручники, электрошокеры и травматические пистолеты.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице