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17.08.2020 (16:25)

С подразделениями военной полиции ЗВО проведут тактико-специальное учение «Страж-2020»

С 18 по 21 августа на территории Лужского и Мулинского территориальных гарнизонов будет проходить специальное учение с органами и подразделениями военной полиции Западного военного округа (ЗВО) «Страж-2020».

Начальник регионального управления военной полиции (по ЗВО) полковник Александр Безклубов сообщил, что в ходе учения на полигонах Гороховецкий и Лужский военные полицейские совместно с сотрудниками военной автомобильной инспекции будут отрабатывать применение сил и средств военной полиции для охраны пунктов управления и руководящего состава, а также борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника.

Всего планируется задействовать порядка 230 военнослужащих и 40 единиц военной и специальной техники.

На вооружении военной полиции имеются средства противоударной защиты, дубинки, наручники, электрошокеры и травматические пистолеты.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Учения , Военная полиция
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