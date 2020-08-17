17.08.2020 (16:02)

Участники международного конкурса «Отличники войсковой разведки» посетили музей и часовню Дома офицеров Новосибирского гарнизона

Участники международного этапа конкурса «Отличники войсковой разведки-2020», который пройдет в Новосибирской области, посетили часовню и Музей боевой славы воинов-сибиряков, расположенные в здании Дома офицеров Новосибирского гарнизона.

Разведчики осмотрели экспозиции трех главных залов музея, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, а также участию воинов-сибиряков в разгроме японских захватчиков. Кроме того, военнослужащие посетили экспозиции, отражающие современную историю военного округа, где показаны примеры мужественного и доблестного исполнения воинами-сибиряками своего воинского долга в Афганистане, Чечне, Абхазии и других «горячих точках».

Также военнослужащие иностранных государств осмотрели часовню в честь святого небесного покровителя российского воинства Георгия Победоносца.

Открытие конкурса «Отличники войсковой разведки» состоится 23 августа территории учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища.

В международном этапе конкурса примут участие военнослужащие из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса и Конго.

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