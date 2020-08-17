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17.08.2020 (15:51)

Участники международного конкурса «Десантный взвод» посетили исторические памятники Псковской области

Накануне на конкурсе по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проходящего в рамках Армейских международных игр-2020, был выходной день. Для участников состязаний была организована культурная программа с посещением исторических памятников Псковской области.

В рамках экскурсий десантники посетили Псковский кремль, крепость Изборск, Печорский монастырь, город Остров и другие памятники истории и архитектуры Руси, расположенные в Пскове и области.

Команда десантников Народно-освободительной армии Китая посетила Изборскую крепость, где военнослужащие КНР ознакомились с ее многовековой историей, ведущей свою летопись с XII века, ознакомились с руинами крепости, отреставрированными стенами кремля и его башен, прошли по внутренним ходам каменных крепостных стен, где расположены бойницы защитников крепости, ниши для оружия и военных орудий. Посетили Собор Рождества Христова и Труворово городище.

Особый интерес у китайских военнослужащих вызвали Словенские ключи — удивительное сочетание родников, водопадов, зелени и каменных уступов, а также Городищенское озеро.

Десантники из Белоруссии посетили Поганкины палаты, а военнослужащие Алжира, только что прибывшие в Россию, побывали на обзорной экскурсии по городу Пскову, где посетили Псковский кремль, Троицкий собор, Довмонтов город, сфотографировались у памятника, посвященному победе дружины Александра Невского в Ледовом побоище.

Сегодня экипажи боевых машин на полигоне Струги Красные приступят к приему боевой техники, на которой им предстоит выступать, а также проведут пристрелку штатного вооружения БМД-2 на директрисе боевых машин.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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