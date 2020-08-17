17.08.2020 (14:43)

Команда ЦВО заняла второе место на спартакиаде ВС РФ по легкоатлетическому кроссу

Команда военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) заняла второе место в общекомандном зачете по итогам спартакиады Вооруженных Сил Российской Федерации по легкоатлетическому кроссу.

За звание сильнейших легкоатлетов сражались 82 спортсмена из восьми команд: четырех военных округов, Северного флота, Ракетных войск стратегического назначения, Военно-космических сил и ВДВ. Военнослужащие соревновались в беге на 3, 5 и 8 километров и эстафете 4х1000 метров.

Лучшей у женщин на дистанции 3 км стала сержант Татьяна Курамшина из ЦВО. У юниоров, состязавшихся на такой же дистанции, первым к финишу прибежал рядовой Сергей Евдокимов из команды ЦВО.

Спартакиада проходила на базе спортивного комплекса «Токсово» филиала Центрального спортивного клуба Армии в Ленинградской области.

Все призеры получили в подарок книгу «Расставляя точки» от двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Анатолия Алябьева.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице