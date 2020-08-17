17.08.2020 (14:23)

Новый малый ракетный корабль «Грайворон» для Черноморского флота прибыл в Новороссийск для проведения государственных испытаний

Новый малый ракетный корабль (МРК) «Грайворон» прибыл в Новороссийскую военно-морскую базу для прохождения государственных испытаний и последующего его включения в состав Черноморского флота (ЧФ).

В настоящее время проводятся монтажные работы по оборудованию надстройки корпуса корабля. После окончания подготовительных работ экипаж МРК «Грайворон» и сдаточная команда завода-изготовителя начнёт проведение комплекса государственных испытаний.

После их окончания «Грайворон» будет принят в состав ЧФ и станет четвёртым на Черном море малым ракетным кораблём, имеющим на вооружении высокоточное оружие — комплекс «Калибр-НК».

Ранее экипаж корабля прошёл переподготовку в учебном центре Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге, в ходе которой моряки стажировались на предприятиях промышленности, где изучили технические средства, корабельное оборудование и вооружение, которые им предстоит эксплуатировать в дальнейшем.

Справочно:

МРК «Грайворон» — многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

Является восьмым кораблём модернизированной серии «Буян-М», построенным для ЧФ. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности — универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей.

Назначение кораблей проекта «Буян-М» — охрана и защита экономической зоны государства. В составе ЧФ уже успешно выполняют задачи корабли данного проекта: «Вышний Волочёк», «Орехово-Зуево» и «Ингушетия».

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