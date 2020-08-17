17.08.2020 (13:47)

В КВЦ «Патриот» состоялась жеребьёвка команд-участниц конкурса «Танковый биатлон» АрМИ-2020

Сегодня в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье состоялась жеребьёвка команд-участниц конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр–2020.

В жеребьёвке участвовали представители 16 стран. По итогам выступления в 2019 году сборные были разделены на два дивизиона.

В первый дивизион вошли команды Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, России, Сербии и Узбекистана. Второй дивизион составили Абхазия, Вьетнам, Катар, Конго, Лаос, Мьянма, Таджикистан и Южная Осетия.

По результатам жеребьёвки на синих танках в первом дивизионе выступят Белоруссия и Узбекистан, на желтых — Сербия и Казахстан, на красных — Россия и Азербайджан, на зелёных — Китай и Киргизия.

Во втором дивизионе выступать на синих танках будут Лаос и Мьянма, на желтых — Вьетнам и Таджикистан, на красных — Катар и Конго, на зелёных — Абхазия и Южная Осетия.

23 августа, в день открытия Армейских международных игр–2020, в заездах конкурса «Танковый биатлон» примут участие сборные Белоруссии, Сербии, Азербайджана и Китая. Российская команда вступит в соревнования 25 августа.

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