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17.08.2020 (11:36)

Массированное применение БЛА отработают на спецучении в ЮВО

Подготовку и массированное применение беспилотных летательных аппаратов (БЛА) с различными целевыми нагрузками отработают на специальном учении войск ПВО в Южном военном округе (ЮВО).

На учении беспилотники используют в целях ведения разведки и для нанесения поражения объектам противника. В свою очередь задачи прикрытия важных объектов отработают силы и средства противодействия БЛА.

Специальное учение войск ПВО пройдет на полигоне Капустин Яр в Астраханской области в период с 19 по 21 августа.

В полевых условиях командирам подразделений (расчетов) будет дана оценка их способности эффективно выполнять должностные и специальные обязанности по применению БЛА.

Также продемонстрируют свои навыки должностные лица оперативного состава пунктов управления по противодействию угрозам применения БЛА.

В условиях ведения боевых действий на учении проверят способность командиров соединений и воинских частей  применять приданные подразделения БЛА в интересах боевого обеспечения, в том числе в системе разведывательно-огневых и ударных комплексов.

По итогам спецучения буде проведен анализ эффективности применения различных комплексов БЛА, средств радиоэлектронной борьбы и боевых машин ПВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Беспилотные летательные аппараты
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