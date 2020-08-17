17.08.2020 (13:25)

На форуме ЮВО «Армия-2020» под Волгоградом покажут «летающий танк» Т-90А

Танкисты соединения Южного военного округа (ЮВО) совершат прыжок на танке Т-90А с трамплина высотой более 1 м для зрителей международного военно-технического форума «Армия-2020», который пройдет в Средней Ахтубе Волгоградской области на базе филиала парка «Патриот».

Высокую боевую живучесть Танку Т-90А обеспечивают системы оптико-электронного подавления и динамической защиты. Он способен преодолевать водные препятствия глубиной более 5 м, ров шириной 3 м, вертикальную стену высотой 1 м. За эту прыгучесть танк и прозвали «прыгающим» или «летающим».

Экипаж под командованием старшего сержанта Агутина Владимира совершит прыжок танка и продолжит боевые действия.

В течение трех дней на полигоне состоится масштабное и зрелищное мероприятие с участием военнослужащих ЮВО: около 50 современных образцов вооружения и военной техники будут представлены в тактических эпизодах современного боя.

Рев авиационных турбин и залпы артиллерийских батарей огласят начало динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники предстоящего форума.

Боевые задачи при ведении маневренной обороны отработают танковые и артиллерийские подразделения.

Мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. При входе на территорию форума всех посетителей обеспечат защитными масками, а на всех точках общепита предложат средство для обработки рук — санитайзер.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» в ЮВО пройдет в Волгоградской области с 27 по 29 августа на территории филиала военно-патриотического парка «Патриот».

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