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17.08.2020 (13:08)

Более 300 десантников на полигоне в Волгоградской области уничтожили условного противника в ходе ночных рейдовых действий

На полигоне Даниловский в Волгоградской области завершилось ротное тактическое учение с двумя парашютно-десантными подразделениями гвардейской отдельной десантно-штурмовой ордена Отечественной войны Ш степени Донской казачьей бригады с боевой стрельбой, отработкой действий в наступлении и обороне.

Перед началом стрельб военнослужащие совершили марш на аэродром, где выполнили нормативы по погрузке техники, грузов и личного состава в самолёты военно-транспортной авиации ВКС России.

На полигоне Даниловский десантники отработали выдвижение на огневые позиции, где провели рейдовые действия с применением штатной военной техники, совершили противоогневой манёвр и осуществили маскировку техники и личного состава в районе выполнения поставленных задач.

На этапе огневой подготовки военнослужащие выполнили боевые стрельбы из боевых машин десанта БМД-2 и стрелкового вооружения на различных дистанциях по мишеням различного типа, имитирующих живую силу и технику условного противника.

Часть практических занятий прошла в темное время суток.

Всего в учении принимали участие около 300 гвардейцев-десантников, было задействовано более 30 единиц военной и специальной техники.

По окончании активной фазы тактического учения техника и личный состав вернулись в места постоянной дислокации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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