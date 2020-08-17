17.08.2020 (10:02)

Военнослужащие Южной Осетии впервые примут участие в конкурсе «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2020

Команда разведчиков из Южной Осетии впервые примет участие в конкурсе «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр 2020 года, который пройдет в Новосибирской области с 23 августа по 5 сентября.

«На подготовку у нас было мало времени, но подготовились мы хорошо. Мы настроены на победу и надеемся, что выиграем», — сказал старший офицер оперативного отдела генерального штаба ВС республики Южная Осетия майор Ацамас Осяев.

За звание лучших разведчиков на международных соревнованиях будут сражаться военнослужащие из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Конго и Лаоса. Отстаивать честь России на конкурсе будут курсанты Новосибирского высшего военного командного училища.

Конкурс «Отличники войсковой разведки» Армейский международных игр - 2020 пройдет с 23 августа по 5 сентября на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). В нем примут участие военнослужащие из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса и Конго.

Военнослужащим предстоит прохождение нескольких этапов конкурса: преодоление «тропы разведчика», форсирования водной преграды, вождения боевых машин, совершения марш-броска, выполнения стрельбы. Впервые в ходе заключительного этапа разведчикам предстоит выполнение упражнения «преодоление дистанции бега в ограниченное время», которое завершится рукопашным боем по правилам «армейского рукопашного боя» с применением олимпийской системы.

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