17.08.2020 (08:55)

На Черноморском флоте пройдёт специальное учение по материально-техническому обеспечению кораблей флота

На Черноморском флоте состоится специальное учение по материально-техническому обеспечению кораблей флота при их нахождении в море.

В морских полигонах боевой подготовки будут отработаны практические действия по обеспечению кораблей и судов флота материальными средствами и по оказанию помощи аварийным кораблям.

В ходе учения основными эпизодами станут:

отражение противодиверсионным отрядом нападения быстроходных маломерных катеров условного противника на суда обеспечения. В ходе учения противодиверсионные катера флота отразят нападение двух быстроходных лодок диверсантов и выполнят их условное уничтожение (будут применены имитационные средства и холостые боеприпасы);

подача запасов материальных средств на вертолёт с судна. В ходе эпизода с морского буксира «Сергей Балк» осуществят подачу запасов продовольствия на вертолёт Ка-27ПС без его посадки на борт судна путём применения бортовой вертолётной лебёдки;

прикрытие кораблей флота в районе выполнения задач морской авиацией. В ходе эпизода звено самолётов Су-30см выполнит полёты над кораблями на заданной высоте;

пополнение запасов продовольствия корабля в море вертолётным способом и оказание помощи раненому на корабле. По замыслу учения вертолёт Ка-27ПС выполнит подачу груза на фрегат «Адмирал Григорович» путём зависания и без посадки на борт корабля, с помощью бортовой вертолётной лебёдки. Затем с борта вертолёта будет спущен фельдшер спасатель для оказания неотложной помощи раненому и его эвакуации на вертолёт.

Также будут отработаны эпизоды по пополнению запасов топлива на корабль «лагом» от танкера при стоянке на якоре, погрузка торпедного боезапаса на корабль, пополнение запасов питьевой воды на корабль с использование десантного катера, охрана и оборона района комплексного снабжение и расстрел плавающей мины с ракетного катера охранения.

На завершающем этапе учения три рейдовых буксира из состава отряда судов обеспечения продемонстрируют навыки виртуозного управления судами при выполнении вальсирования на воде.

В учении будут задействованы фрегат «Адмирал Григорович» сторожевой корабль «Пытливый», малый ракетный корабль «Ингушетия», ракетный катер «Набережные Челны», малый противолодочный корабль «Муромец», танкера, морские, рейдовые буксиры и водолазные суда, вертолёты и самолёты Морской авиации Черноморского флота. Всего более 20 надводных кораблей и судов обеспечения и 5 единиц вертолётов и самолётов Черноморского флота.

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