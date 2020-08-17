17.08.2020 (08:00)

Ракетный крейсер «Варяг» и БПК «Адмирал Пантелеев» провели у побережья Камчатки артиллерийские стрельбы по морским и береговым целям

В рамках комплекса учений с группировкой сил в дальней морской зоне тактическая группа кораблей Тихоокеанского флота в составе Гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг» и большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» провела у побережья Камчатки учение с выполнением артиллерийских стрельб по морским и береговым целям.

В одном из полигонов боевой подготовки в Авачинском заливе корабли огнем артиллерии поразили буксируемый морской корабельный щит, который имитировал надводную цель условного противника.

Далее, учение продолжилось в районе Халактырского пляжа, где корабли провели артиллерийскую стрельбу на подавление невидимой и ненаблюдаемой береговых целей, скрытых рельефом местности. Стрельба по мишеням, имитирующим защищенные огневые точки и скопление боевой техники условного противника велась из 130-мм установки АК-130 и 100-мм установок АК-100.

Особенностью этого учения стало использование для наведения корабельной артиллерии, корректировки огня и объективного контроля результатов выполнения боевого упражнения беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

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