Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.08.2020 (08:00)

Ракетный крейсер «Варяг» и БПК «Адмирал Пантелеев» провели у побережья Камчатки артиллерийские стрельбы по морским и береговым целям

В рамках комплекса учений с группировкой сил в дальней морской зоне тактическая группа кораблей Тихоокеанского флота в составе Гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг» и большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» провела у побережья Камчатки учение с выполнением артиллерийских стрельб по морским и береговым целям.

В одном из полигонов боевой подготовки в Авачинском заливе корабли огнем артиллерии поразили буксируемый морской корабельный щит, который имитировал надводную цель условного противника.

Далее, учение продолжилось в районе Халактырского пляжа, где корабли провели артиллерийскую стрельбу на подавление невидимой и ненаблюдаемой береговых целей, скрытых рельефом местности. Стрельба по мишеням, имитирующим защищенные огневые точки и скопление боевой техники условного противника велась из 130-мм установки АК-130 и 100-мм установок АК-100.

Особенностью этого учения стало использование для наведения корабельной артиллерии, корректировки огня и объективного контроля результатов выполнения боевого упражнения беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Семь боевых кораблей Тихоокеанского флота будут представлены на статической выставке в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» во Владивостоке
Корабли Приморской флотилии разнородных сил ТОФ примут участие в комплексе тактических учений с силами в дальней морской зоне
Заместитель министра обороны - начальник ГВПУ генерал-полковник Андрей Картаполов провёл встречу с военнослужащими подводных сил ТОФ
На Камчатке подразделение военной полиции провело учение по пресечению попытки прорыва условных террористов через КПП военного объекта

Метки:
Тихоокеанский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false