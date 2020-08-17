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17.08.2020 (06:50)

В ходе полевого выхода разведчики ВВО применили беспилотники и радиолокационные станции разведки в Республике Бурятия

На полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия завершается полевой выход подразделений разведки мотострелкового и танкового соединений и подразделений специального назначения. Восточного военного округа.

В ходе практической части мероприятия военнослужащие выполнили действия при поиске и ликвидации групп условных диверсантов с применением радиолокационных станций разведки, а также беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Кроме того, разведчики усовершенствовали  мастерство в приемах маскировки и организации засад.

Помимо этого, военнослужащие выполнили комплекс практических занятий по огневой, тактико-специальной и физической подготовкам, а также вождению боевых машин.

На комплексных занятиях по огневой подготовке разведчики продемонстрировали навыки владения стреляющим ножом разведчика и бесшумным стрелковым оружием.

В завершении полевого выхода военнослужащие преодолели  полосу препятствий  «Тропа разведчика».

Пресс-служба Восточного военного округа
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