17.08.2020 (07:30)

На полигонах ВВО в Бурятии завершается этап слаживания подразделений

На полигонах Восточного военного округа, расположенных в Республике Бурятия, подходит к завершению этап боевого слаживания рот и батарей.

В ходе этапа слаживания военнослужащие выполнили упражнения учебных и контрольных стрельб, нормативы по маршевой, тактической, огневой, инженерной подготовке, провели занятия по вождению боевых машин, в том числе с преодолением водных преград. Командиры взводов и рот получили практику в управлении огнем штатных и приданных подразделений, отработали взаимодействие со средствами усиления. Всего при подготовке рот и батарей было израсходовано около 1,2 тыс. артиллерийских и танковых снарядов, более 500. различных мин и гранат, а также свыше 50 тыс. боеприпасов для стрелкового оружия различных калибров.

Логическим завершением этапа слаживания рот и батарей станут специальные учения, двухсторонние ротные и батальонные тактические учения, которые продемонстрируют уровень подготовки подразделений, а также покажут командирам, на что следует обратить особое внимание на этапе боевого слаживания батальонов и дивизионов.

В учениях примут участие более 1,5 тыс. военнослужащих мотострелковых, танковых, разведывательных и артиллерийских подразделений.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице