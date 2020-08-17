Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.08.2020 (07:30)

На полигонах ВВО в Бурятии завершается этап слаживания подразделений

На полигонах Восточного военного округа, расположенных в Республике Бурятия, подходит к завершению этап боевого слаживания рот и батарей.

В ходе этапа слаживания военнослужащие выполнили упражнения учебных и контрольных стрельб, нормативы по маршевой, тактической, огневой, инженерной подготовке, провели занятия по вождению боевых машин, в том числе с преодолением водных преград. Командиры взводов и рот получили практику в управлении огнем штатных и приданных подразделений, отработали взаимодействие со средствами усиления. Всего при подготовке рот и батарей было израсходовано около 1,2 тыс. артиллерийских и танковых снарядов, более 500. различных мин и гранат, а также свыше 50 тыс. боеприпасов для стрелкового оружия различных калибров.

Логическим завершением этапа слаживания рот и батарей станут специальные учения, двухсторонние ротные и батальонные тактические учения, которые продемонстрируют уровень подготовки подразделений, а также покажут командирам, на что следует обратить особое внимание на этапе боевого слаживания батальонов и дивизионов.

В учениях примут участие более 1,5 тыс. военнослужащих мотострелковых, танковых, разведывательных и артиллерийских подразделений.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В программу подготовки снайперов Амурского объединения ВВО включены новые занятия по борьбе с беспилотной авиацией
Перехват самолётов и уничтожение наземного условного противника выполнили экипажи истребительной и штурмовой авиации ВВО в Забайкалье
Управление и ряд подразделений Амурского объединения ВВО подняты по учебной тревоге в рамках стартовавшего масштабного учения
Специальные учения военной автомобильной инспекции ВВО стартовали на Сахалине

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false