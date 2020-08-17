17.08.2020 (07:00)
В программу подготовки снайперов Амурского объединения ВВО включены новые занятия по борьбе с беспилотной авиацией
В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, для качественной подготовки снайперов впервые введены новые упражнения для поражения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Новые упражнения позволяют подготовить снайперов к нейтрализации различных типов БЛЛА, в том числе самолетного и квадрокоптерного типов. На нескольких полигонах уже создана необходимая инфраструктура и мишенная обстановка.
Кроме включения новых упражнений в учебном процессе активно будут использоваться игровые состязательные приемы обучения, такие как «снайперские дуэли» и скоростная стрельба по удаленным малоразмерным целям и совершенствование нестандартных приемов маскировки.
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