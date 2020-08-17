Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.08.2020 (07:00)

В программу подготовки снайперов Амурского объединения ВВО включены новые занятия по борьбе с беспилотной авиацией

В общевойсковой армии  Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области,  для качественной подготовки снайперов впервые введены новые упражнения для поражения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Новые упражнения позволяют подготовить снайперов к нейтрализации различных типов БЛЛА, в том числе самолетного и квадрокоптерного типов. На нескольких полигонах уже создана необходимая инфраструктура и мишенная обстановка.

Кроме включения новых упражнений в учебном процессе активно будут использоваться игровые состязательные приемы обучения, такие как «снайперские дуэли» и скоростная стрельба по удаленным малоразмерным целям и совершенствование нестандартных приемов маскировки.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Перехват самолётов и уничтожение наземного условного противника выполнили экипажи истребительной и штурмовой авиации ВВО в Забайкалье
Управление и ряд подразделений Амурского объединения ВВО подняты по учебной тревоге в рамках стартовавшего масштабного учения
Специальные учения военной автомобильной инспекции ВВО стартовали на Сахалине
В пяти регионах России завершились учения МТО ВВО с участием более 4 тысяч военнослужащих

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false