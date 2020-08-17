17.08.2020 (06:30)

Перехват самолётов и уничтожение наземного условного противника выполнили экипажи истребительной и штурмовой авиации ВВО в Забайкалье

Перехват группы самолётов условного противника и уничтожение колонны бронетехники выполнили экипажи истребительной и штурмовой авиации армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в Забайкальском крае.

Воздушные и наземные силы условного противника были уничтожены в ходе совместных и скоординированных действий экипажей сверхманевренных многофункциональных истребителей Су-30СМ и штурмовиков Су-25, и Су-25УБ объединения ВВО.

В выполнении лётно-тактического задания приняли участие порядка 20 самолётов истребительного авиационного и отдельного штурмового истребительного полков, дислоцированных в Забайкалье.

Лётчики имитировали пуски ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-земля» для поражения целей.

Также, в отражении массированного авианалета самолётов условного противника приняли участие боевые расчёты противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО ВВО, осуществившие поддержку своих сил с наземных позиций.

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