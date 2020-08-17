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17.08.2020 (05:30)

Специальные учения военной автомобильной инспекции ВВО стартовали на Сахалине

Личный состав подразделений военной автомобильной инспекции (ВАИ) Восточного военного округа, дислоцированного на  острове Сахалин, отработал практические действия в рамках специального учения.

В ходе  мероприятия специалисты военной автоинспекции отработали действия по регулированию дорожного движения при передвижении воинских колонн, обеспечении их сопровождения и приоритетного пропуска на дорогах общего пользования.

Также ими были выполнены практические действия по оказанию первой медицинской помощи условно пострадавшим, оперативному восстановлению дорожного движения на  участке дороги общего пользования. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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