17.08.2020 (05:30)

Специальные учения военной автомобильной инспекции ВВО стартовали на Сахалине

Личный состав подразделений военной автомобильной инспекции (ВАИ) Восточного военного округа, дислоцированного на острове Сахалин, отработал практические действия в рамках специального учения.

В ходе мероприятия специалисты военной автоинспекции отработали действия по регулированию дорожного движения при передвижении воинских колонн, обеспечении их сопровождения и приоритетного пропуска на дорогах общего пользования.

Также ими были выполнены практические действия по оказанию первой медицинской помощи условно пострадавшим, оперативному восстановлению дорожного движения на участке дороги общего пользования.

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