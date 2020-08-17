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17.08.2020 (06:00)

Управление и ряд подразделений Амурского объединения ВВО подняты по учебной тревоге в рамках стартовавшего масштабного учения

Управление и ряд соединений и воинских частей общевойсковой армии  Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и  Еврейской автономии, подняты по учебной тревоге в ходе стартовавшего масштабного двустороннего учения.

Штаб руководства и ряд сводных подразделений на штатной технике совершат марш комбинированным способом на полигон «Цугол» в  Забайкальский край, где будут проведены практические действия учения. Противостоять группировке Амурского объединения будет общевойсковая армия ВВО, соединения и части которой дислоцированы в Забайкалье.

Подразделения уже приступили к переброске на незнакомый забайкальский полигон. В ходе выдвижения будет отработан ряд ситуаций с проведением различных диверсий условным противником. Предусмотрена работа диверсионно-разведывательных групп, действия по нарушению системы управления средствами радиоэлектронной борьбы.

В мероприятиях от амурской общевойсковой армии задействовано более 1,5 тысяч военнослужащих и около 200 единиц техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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