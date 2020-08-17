17.08.2020 (03:30)

Семь боевых кораблей Тихоокеанского флота будут представлены на статической выставке в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» во Владивостоке

В Приморском крае в период с 27 по 29 августа пройдёт Международный военно-технический форум «Армия-2020»

Основной площадкой форума станет 33-й причал Тихоокеанского флота на Корабельной набережной во Владивостоке. Там пройдут церемонии открытия и закрытия. На причале будет организован статический показ боевых кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, развёрнута экспозиция боевой техники и техники специального назначения Береговых войск ВМФ, снаряжение (оборудования), поисково-спасательной службы, общим количеством до 50 единиц.

Уже определено, что гости форума смогут посетить эскадренный миноносец «Быстрый», малый противолодочный корабль «Кореец», ракетный катер «Р-19», базовый тральщик «БТ-215», десантный катер «Иван Карцов», противодиверсионный катер типа «Грачонок» и большой гидрографический катер «БГК-2151». Эти корабли и суда будут специально ошвартованы у основного флотского причала накануне открытия «Армии-2020».

Как сообщалось ранее, для демонстрационного показа сил Тихоокеанского флота и Восточного военного округа, выставки вооружения и военной техники, а также экспозиции предприятий, выпускающих продукцию военного и двойного назначения в Приморье будет оборудовано пять площадок.

С образцами авиационной техники морской авиации ВМФ, самолётами и вертолётами армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и авиации ДОСААФ гости форума ознакомятся на аэродроме Центральная Угловая в пригороде Владивостока. На этой площадке форума планируется разместить для показа истребители, противолодочные самолёты и вертолёты, а также современные зенитно-ракетные комплексы.

В филиале парка «Патриот» на острове Русский на «Ворошиловской батарее» будет работать экспозиция вооружения времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода.

Научно-деловая программа форума проанонсирована на базе Дальневосточного федерального университета и в Доме офицеров флота. Там пройдут научные конференции и круглые столы.

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