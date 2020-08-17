17.08.2020 (06:00)

Узбекские эпидемиологи выдали медицинский допуск российской команде на участие в состязаниях на территории Республики Узбекистан

Сегодня российская команда военных автоинспекторов, прибывшая в Узбекистан для участия в конкурсе «Дорожный патруль» Армейских международных игр-2020 получила официальный медицинский допуск для участия в состязаниях на территории Республики Узбекистан.

Размещенная во временной карантинной зоне российская военная делегация во главе с заместителем начальника Главного управления военной полиции Минобороны России генерал-майором Виталием Кохом получила результаты анализов, подтверждающие отрицательный результат теста, и необходимые документы об отсутствии инфекции у членов команды конкурса «Дорожный патруль-2020», прибывшей из России.

В течение суток эпидемиологи и медицинский персонал министерства обороны Узбекистана будут проводить плановые мероприятия по снятию карантинных мер, ограничивающих деятельность и перемещение военнослужащих российской команды за пределы мест проживания.

В дальнейшем военная делегация и команда Российской Федерации совершит марш около 100 км в район общевойскового полигона, где в дальнейшем будут проходить основные этапы международного конкурса.

Переброска военных специалистов из Российской Федерации для участия в конкурсе осуществлялась самолетом Военно-транспортной авиации России с аэродрома Чкаловский (Московская область) на аэродром Фергана (Республика Узбекистан).

Самые зрелищные этапы соревнования состоятся в период с 25 августа по 2 сентября 2020 года на автодроме общевойскового полигона, расположенного вблизи города Коканд Республики Узбекистан.

Всего в составе российской делегации 18 человек, восемь из них непосредственные участники конкурса, остальные оперативная группа (врач, судья, технический персонал и т.д.).

В конкурсе «Дорожный патруль» АрМИ-2020 будут состязаться представители военной автоинспекции и военной полиции трех стран: России, Белоруссии и Узбекистана. В этом году международный этап конкурса проходит впервые в Республике Узбекистан.

Соревнования будут проводиться, в основном, с использованием техники и вооружения страны-соорганизатора международного этапа конкурса. Страна-соорганизатор предоставляет командам технику и все виды ее обеспечения, необходимое количество боеприпасов для проведения тренировок и этапов конкурсов, организует размещение, питание, медицинское обеспечение личного состава.

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