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16.08.2020 (03:30)

Связисты ЮВО на Кубани провели масштабную радиотренировку с отражением вирусных атак

В рамках масштабного специального учения войск ЮВО связисты Южного военного округа (ЮВО) под руководством командующего войсками 49-й армии генерал-майора Михаила Зусько отработали задачи по проверке мобильности полевых узлов связи.

После получения сигнала о выдвижении в назначенный район, связисты соединения управления совершили марш на полигон, где выполнили задачи по организации связи с использованием радиорелейных и спутниковых цифровых каналов связи.

Кроме того, были отработаны вопросы, связанные с обеспечением устойчивости системы связи при радиоэлектронном воздействии условного противника, нарушении функционирования компьютерных сетей из-за вирусных атак и вредоносных программ условного противника.

Аналогичные задачи по проверке мобильности полевых узлов связи на меньшие расстояния были отработаны также связистами ЮВО в других регионах Юга России. Пункты управления перемещались на штатной технике.

В ходе учения связисты создали автономную многоуровневую сеть, которая обеспечивает управление межвидовой группировкой войск по всем каналам открытой и режимной связи, а также отрабатывают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

Всего в учениях принимают участие более 600 военнослужащих и около 70 единиц специальной техники в различных регионах Юга России.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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