16.08.2020 (02:30)

Православный хор Инженерных войск ВС РФ «За веру и Отечество» прибыл в Волгоградскую область в рамках специального учения

В Волгоградскую область под управлением игумена Варнавы (Столбикова), прибыл Православный Хор и Ансамбль Инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации «За Веру и Отечество» для участия в культурной программе специальных учений Инженерных войск ВС РФ.

Воинский коллектив выступил перед курсантами 187 Межвидового регионального учебного центра инженерных войск Министерства Обороны в г.Волжский. На следующей неделе коллектив отправится на полигон Капустин Яр, где выступит перед военнослужащими Инженерных войск.

Православный Хор и Ансамбль Инженерных Войск ВС РФ «За Веру и Отечество» был образован в 1993 году по инициативе игумена Варнавы (Столбикова), выпускника Российской Академии музыки имени Гнесиных и Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. За 27 лет своего существования воинский коллектив стал победителем 10 международных конкурсов, с большим успехом выступал с концертными программами в Беларуси, Польше, Греции, Испании, Италии. В марте текущего года хор успешно выступал перед военнослужащими на архипелаге Новая Земля.

В репертуаре коллектива наряду с православными песнопениями также военно-патриотическая тематика, произведения русской и зарубежной классики, народная песня, современные эстрадные произведения.

Коллектив состоит из солдат срочной службы по призыву и отслуживших воинов инженерных войск. Общий состав хора 45 человек.

При содействии руководства Министерства Обороны и поддержке Начальника Инженерных войск генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого, хор наращивает свой потенциал.

Помощниками игумена Варнавы являются хормейстер Михаил Мологин, студент Российской Академии музыки имени Гнесиных, лауреат международных конкурсов вокалистов Алексей Крахин, дирижер Сергей Кисельников. Среди участников коллектива – пятикратный обладатель кубка мира по баяну Александр Комельков, лауреаты международных конкурсов Тимур Галинуров и Илья Данилов, лауреаты конкурсов вокалистов Александр Дуболазов и Александр Раджабов и многие.

Хор Инженерных войск «За Веру и Отечество» продолжает традиции Православного воинского пения Святой Руси со времён благоверных князей Александра Невского, Даниила Московского, Дмитрия Донского, генералиссимуса Александра Суворова и святого адмирала Феодора Ушакова

Пение Православного хора Инженерных войск также украшает богослужения в Главном Храме Вооружённых сил.

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