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16.08.2020 (01:30)

Мотострелки ЮВО и военнослужащие ВС Южной Осетии уничтожили условного противника на полигоне Дзарцеми

Мотострелковые, танковые, артиллерийские и специальные подразделения российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) и военнослужащие ВС Южной Осетии уничтожили условного противника на полигоне Дзарцеми.

В ходе учения военнослужащие уничтожили условные незаконные вооруженные формирования в горно-лесистой местности из вооружения танков Т72БМ, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», минометов «Сани» и автоматических гранатометов АГС-17.

Особое внимание в ходе занятий уделялось ведению боевых действий в условиях горно-лесистой местности, организации и поддержанию взаимодействия, управлению огнем штатных и приданных подразделений, совершенствованию навыков вождения и ведения огня из вооружения боевых машин, выполнению индивидуальных и групповых нормативов.

В двустороннем тактическом учении приняли участие более 1,2 тыс. военнослужащих, было задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники. Учения прошли в течение недели в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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