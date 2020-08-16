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16.08.2020 (03:00)

Медицинские подразделения мотострелкового соединения ЮВО на спецучении выполнят задачи в составе отряда ликвидации последствий ЧС

Силы и средства медицинского обеспечения мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) на специальном учении по медицинскому обеспечению выполнят задачи в составе отряда ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

По замыслу тактического эпизода учения в районе аварии на химическом комбинате медицинская рота организует эвакуацию пострадавших из очага химического заражения. Военные медики отработают сортировку зараженных, оказание им неотложной медицинской помощи, предэвакуационную подготовку и транспортировку в лечебную организацию.

В специальном учении по медицинскому обеспечению принимают участие 10 военно-медицинских организаций, а также все медицинские воинские части и подразделения общевойсковых армий, армии ВВС и ПВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО).

Специальные учения по медицинскому обеспечению пройдут на территории ЮВО в период с 18 по 21 августа.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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