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16.08.2020 (00:30)

Впервые на МВТФ «Армия-2020» в Ростовской области зрителям будет представлена «Партизанская деревня»

Впервые на Международном военно-техническом форуме МТВФ «Армия-2020» в Южном военном округе (ЮВО) на территории военно-исторического комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области зрителям будет представлен патриотический познавательный проект «Партизанская деревня».

Гости форума смогут ознакомиться со школой диверсанта и осмотреть блиндаж, кухню, баню, красный уголок, склады оружия и боеприпасов партизанской деревни времен Великой Отечественной войны.

В строительстве военно-патриотического проекта принимали участие представители администрации Ростовской области, командование и военнослужащие ЮВО. Деревня полностью воссоздана по фотографиям архивов военно-исторических музеев области и ЮВО, а также благодаря воспоминаниям участников партизанского движения.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» будет проводиться в период с 27 по 29 августа, в рамках которого к показу готовятся 16 выставочных площадок на территории 14 субъектов Российской Федерации, а также одна площадка в Армении.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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