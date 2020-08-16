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16.08.2020 (01:00)

Военная полиция ЮВО примет участие в ликвидации очага инфекционного заражения на спецучении «Страж-2020»

Совместные действия с органами местного самоуправления и силовых структур в ходе ликвидации очага условного заражения инфекционными заболеваниями среди военнослужащих и местных жителей отработают военные полицейские Южного военного округа на специальном учении «Страж-2020».

Учение будет проведено на территории одного из поселков Ростовской области вблизи общевойскового полигона Кадамовский.

В рамках спецучения должностные лица военной комендатуры организуют круглосуточное дежурство на опорном пункте военной полиции. Совместно с сотрудниками ВАИ, МВД и Росгвардии военные полицейские оборудуют неподвижные посты на автомобильных дорогах, ведущих к условному очагу заражения, а непосредственно в населенном пункте организуют круглосуточное несение патрульной службы.

Также на учении будут задействованы группы быстрого реагирования военной полиции.

Военные полицейские примут участие в эвакуации условно зараженных военнослужащих и граждан из населенного пункта в многофункциональный медицинский центр г.Ростова-на-Дону. В мероприятии также будут задействованы врачебно-сестринские бригады медицинского отряда специального назначения окружного военно-клинического госпиталя.

Масштабное специальное учение по применению подразделений военной полиции ВС РФ «Страж-2020» пройдет на территории ЮВО в период с 18 по 21 августа с.г.

Специальные задачи, согласно замыслу тактических эпизодов, военные полицейские выполнят на общевойсковых полигонах в Адыгее, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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