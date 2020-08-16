16.08.2020 (00:00)

Военная полиция ЮВО на спецучении «Страж-2020» обеспечит охрану командного пункта общевойсковой армии

Задачи организации службы в полевых условиях выполнят подразделения военной полиции Южного военного округа (ЮВО) на специальном учении «Страж-2020».

Войсковые взводы военной полиции возьмут под охрану командный пункт общевойсковой армии ЮВО, развернутый на полигоне в Астраханской области. Военные полицейские отработают вопросы тесного взаимодействия с подразделениями, обеспечивающими безопасность полевого подвижного пункта управления объединения – расчетами беспилотных летательных аппаратов, постами радиационной, химической и биологической защиты, дежурными силами противовоздушной обороны и группами фортификационного оборудования.

На контрольно-пропускном пункте подразделения военной полиции продемонстрируют навыки применения технических средств охраны и практические действия при отражении нападения диверсионных групп условного противника. Также военные полицейские в полевых условиях выполнят оборудование опорного пункта сводного подразделения.

Масштабное специальное учение по применению подразделений военной полиции ВС РФ «Страж-2020» пройдет на территории ЮВО в период с 18 по 21 августа с.г.

Специальные задачи, согласно замыслу тактических эпизодов, военные полицейские выполнят на общевойсковых полигонах в Адыгее, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях.

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