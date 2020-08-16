16.08.2020 (21:30)
Военные кинологи из зарубежных стран - участков конкурса «Верный друг» посетили Главный храм ВС РФ
Военнослужащие из состава команд-участников Международного кинологического конкурса «Верный друг», проводимого в рамках Армейских международных игр-2020, посетили Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации и прилегающий к нему музейный комплекс «Дорога памяти» в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в подмосковной Кубинке.
Для иностранных гостей была проведена экскурсия по храму и музейному комплексу.
Кинологический конкурс «Верный друг» состоит из пяти упражнений, которые оцениваются на быстроту и правильность выполнения заданий расчетами кинологов и их служебными собаками.
В этом году планируется участие шести команд.
Помимо российской сборной команды военных кинологов, в нем примут участие команды из Алжирской Народной Демократической Республики, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Беларусь, Республики Узбекистан и Государства Израиль.
Международный этап кинологического конкурса «Верный друг» пройдет в период с 23 по 31 августа с.г. на учебно-материальной базе 470-го учебного центра служебного собаководства ВС РФ, дислоцированного в Дмитровском районе Московской области, где стартует в пятый раз.
Справочно:
На этапе соревнований кинологи пройдут пять этапов, - это трасса «Дог биатлона» с выполнением стрельбы, продемонстрируют защитную службу, преодолеют 300 метровую полосу препятствий, покажут свою меткость в стрельбе из автомата АК-74 М на этапе «Меткий стрелок» и в составе команды пробегут «Дог биатлон-эстафету».