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16.08.2020 (19:45)

Военнослужащие ЖДВ Центрального военного округа уложили около 50 километров путей с 2019 года

Военнослужащие подразделений Железнодорожных войск в Центральном военном округе (ЦВО) уложили около 50 километров железнодорожных путей необщего пользования с начала 2019 года. Об этом сообщил начальник управления железнодорожных войск ЦВО генерал-майор Олег Брагин.

«За 12 месяцев силами военных железнодорожников ЦВО было уложено около 50 километров железнодорожных путей необщего пользования и смонтировано 23 комплекта стрелочных переводов», - сообщил генерал-майор.

Также военные железнодорожники провели ряд крупных учений по наведению мостов. В июле 2020 года специалисты железнодорожной бригады, дислоцированной в Омской области, построили 450-метровый рамно-эстакадный мост через реку Иртыш и проложили два километра путей к переправе.

Также личный состав подразделения одного из железнодорожных соединений в Поволжье совместно с организациями МТО Южного военного округа при подготовке к специальному учению навел 350-метровый наплавной железнодорожный мост.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Железнодорожные войска , Центральный военный округ
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