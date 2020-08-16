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16.08.2020 (16:55)

В Российскую Федерацию прибыли команды военных полицейских Вооруженных сил Республики Армения и Исламской Республики Иран для участия в международном конкурсе «Страж порядка»

На полигон Алабино для участия в международном конкурсе военных полицейских «Страж порядка», в рамках «Армейских международных игр — 2020», прибыли команды участницы из Республики Армения и Исламской Республики Иран.

После проведения медицинскими специалистами термометрии личный состав проходит карантинные мероприятия и приступает к тренировкам. Прибывшие команды имеют в своем составе чемпионов и призеров своих вооруженных сил в различных видах спорта и не первый год становятся соперниками военнослужащих военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации.

Российская команда, в соответствии с утвержденным начальником Главного управления военной полиции Планом подготовки Сборной команды к международному этапу конкурса «Страж порядка», завершает подготовку к соревнованиям на территории Подмосковного полигона «Алабино» и Парка «Патриот». Соревнования пройдут в период с 24 по 31 августа 2020 г. Ожидается интересная и упорная борьба за призовые места.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Страж порядка
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