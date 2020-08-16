16.08.2020 (16:45)

Освобождение судна, захваченного пиратами, продемонстрируют боевые пловцы ЗВО на форуме «Армия-2020» в Кронштадте

Боевые пловцы из состава противодиверсионного отряда Ленинградской военно-морской базы 27 августа на динамическом показе международного военно-технического форума «Армия-2020» продемонстрируют освобождение судна, условно захваченного пиратами.

«Гостям военно-технического форума «Армия-2020» будет продемонстрирован эпизод по освобождению судна, условно захваченного пиратами», - сообщил командир Ленинградской военно-морской базы контр-адмирал Вячеслав Родионов.

Зрители смогут увидеть тактические действия боевых пловцов, которые с применением быстроходных лодок приблизятся к захваченному судну, произведут оценку обстановки и уничтожение противника.

В рамках форума состоится динамический показ, в котором примут участие корвет, малые ракетные и противолодочные корабли, водолазные, десантные, противодиверсионные, пожарные и спасательные катера, гидрографические корабли, будут продемонстрированы действия противодиверсионного и поисково-спасательного отрядов.

В статическом показе будут представлены образцы техники войск противовоздушной обороны, ракетных войск, сил специального назначения, военной полиции. Гостей ждут экспозиции на кораблях-музеях «Тамбовский комсомолец» и эсминце «Беспокойный», будет работать единственный в России и крупнейший в мире музей батискафов «Эра гидрокосмоса».

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