16.08.2020 (16:40)

Подразделения военной полиции ЗВО проведут тактико-специальные учения

В период с 18 по 21 августа 2020 г. на территории Лужского и Мулинского территориальных гарнизонов будут проходить специальные учения органов и подразделений военной полиции Западного военного округа «Страж-2020».

Начальник регионального управления военной полиции (по Западному военному округу) полковник Александр Безклубов сообщил, что в ходе учений на полигонах «Гороховецкий» и «Лужский» военные полицейские совместно с сотрудниками военной автомобильной инспекции будут отрабатывать применение сил и средств военной полиции для охраны пунктов управления и руководящего состава, а также борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника.

Всего планируется задействовать порядка 230 военнослужащих и 40 единиц военной и специальной техники.

На вооружении военной полиции имеются средства противоударной защиты, дубинки, наручники, электрошокеры и травматические пистолеты.

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