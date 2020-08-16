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16.08.2020 (16:30)

Высадку десанта и захват плацдарма продемонстрируют военнослужащие ЗВО на форуме «Армия-2020» в Кронштадте

Боевые пловцы из состава противодиверсионного отряда Ленинградской военно-морской базы 27 августа на динамическом показе международного военно-технического форума «Армия-2020» продемонстрируют высадку передового отряда и захват плацдарма.

«Гостям военно-технического форума «Армия-2020» после имитации огневой подготовки будет продемонстрирована высадка десантно-штурмовой группы на лодках и захват побережья», - сообщил командир Ленинградской военно-морской базы контр-адмирал Вячеслав Родионов.

В рамках форума состоится динамический показ, в котором примут участие корвет, малые ракетные и противолодочные корабли, водолазные, десантные, противодиверсионные, пожарные и спасательные катера, гидрографические корабли, будут продемонстрированы действия противодиверсионного и поисково-спасательного отрядов.

В статическом показе будут представлены образцы техники войск противовоздушной обороны, ракетных войск, сил специального назначения, военной полиции. Гостей ждут экспозиции на кораблях-музеях «Тамбовский комсомолец» и эсминце «Беспокойный», будет работать единственный в России и крупнейший в мире музей батискафов «Эра гидрокосмоса».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Министерство обороны , Западный военный округ
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