16.08.2020 (16:20)

Команды ЦВО завоевала «серебро» и «бронзу» чемпионата ВС РФ по дзюдо и самбо

Спортсмены Центрального военного округа стали призерами чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по дзюдо и самбо.

В соревновании принимали участие военных округов, Северного флота и Воздушно-десантных войск. Поединки прошли в семи весовых категориях дзюдо и девяти категориях в самбо.

Команду Центрального военного округа представляли победители чемпионата округа из отдельного соединения радиационной, химической и биологической защиты, гвардейской танковой дивизии, истребительного авиационного полка смешанной авиадивизии и горной мотострелковой бригады.

Соревнование прошло на базе спортивного комплекса в Подмосковье.

По результатам финальных боев команды ЦВО завоевала «серебро» и «бронзу» по самбо и дзюдо.

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