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16.08.2020 (16:10)

Мемориальную комнату танкиста-аса Семена Хохрякова открыли в казачьем танковом полку ЦВО

Мемориальную комнату дважды Героя Советского Союза танкиста-аса майора Семена Хохрякова открыли в расположении казачьего танкового полка гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа, дислоцированной в Челябинской области.

Памятное помещение размещено в казарме танкового батальона казачьего полка дивизии. Комната оформлена в стилистике военного времени. В помещении находится кровать фронтовика, портрет и бюст героя на отдельном постаменте. Стены украшены стендами с описанием боевого пути легендарного комбата-танкиста и его подвигов.

В октябре 2019 года имя майора Семена Хохрякова навечно внесено в списки казачьего танкового полка танковой дивизии ЦВО и зачитывается каждый вечер во время воинского ритуала вечерней поверки.

Майор Семен Васильевич Хохряков – уроженец Челябинской области. Дважды Герой Советского Союза, один из самых результативных танкистов Великой Отечественной войны. Принимал участие в боевых действиях по освобождению городов Староконстантинова и Проскурова в 1944 и Ченстохова и Бунцлау в 1945 годах. Под Староконстантиновом батальон Хохрякова, в котором оставалось 4 танка, принял бой с 25 немецко-фашистскими танками, из которых экипаж Хохрякова уничтожил 3 танка.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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