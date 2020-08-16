16.08.2020 (15:30)

Преподаватели Ферганского государственного университета ознакомили прибывших военных специалистов из России и Белоруссии с особенностями развития современного Узбекистана

Сегодня для российской и белорусской команд военных автоинспекторов, прибывших в Узбекистан для участия в конкурсе «Дорожный патруль» Армейских международных игр-2020 представители Ферганского государственного университета провели лекцию по особенностям развития современного Узбекистана и основными правилами поведения на территории полигонов и воинских частей министерства обороны республики.

В процессе доведения информации преподаватель кафедры истории Ферганского государственного университета Анвар Полатов рассказал военным специалистам России и Белоруссии о традициях и особенностях взаимоотношений гражданского населения республики с иностранцами. Особое значение Анвар Полатов уделил знанию русского языка населением республики и дружественному отношению к гражданам постсоветского пространства.

Представитель министерства обороны республики охотно ответил на интересующие конкурсантов вопросы, касающиеся реформирования вооруженных сил Республики Узбекистан. Военные специалисты, прибывшие для участия в состязаниях, получили возможность ознакомиться с опытом вооруженных сил Узбекистана по активизации взаимовыгодного сотрудничества с ведущими зарубежными военными вузами и обучению военнослужащих в военных вузах России и Белоруссии.

Переброска военных специалистов России и Белоруссии из Российской Федерации для участия в конкурсе осуществлялась самолетом военно-транспортной авиации России с аэродрома Чкаловский (Московская область) на аэродром Фергана (Республика Узбекистан).

По окончании карантинных мероприятий команда Российской Федерации совершит марш около 100 км в район общевойскового полигона, где в дальнейшем будут проходить основные этапы международного конкурса.

Самые зрелищные этапы соревнования состоятся в период с 25 августа по 2 сентября 2020 года на автодроме общевойскового полигона расположенного вблизи города Коканд Республики Узбекистан.

Всего в составе российской делегации 18 человек, восемь из них непосредственные участники конкурса, остальные оперативная группа (врач, судья, технический персонал и т.д.).

В конкурсе «Дорожный патруль» АрМИ-2020 будут состязаться представители военной автоинспекции и военной полиции трех стран мира: России, Белоруссии и Узбекистана. В этом году международный этап конкурса проходит впервые в Республике Узбекистан.

Соревнования будут проводиться в основном с использованием техники и вооружений страны соорганизатора международного этапа конкурса. Страна соорганизатор предоставляет командам технику и все виды ее обеспечения, необходимое количество боеприпасов для проведения тренировок и этапов конкурсов, организует размещение, питание, медицинское обеспечение личного состава.

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