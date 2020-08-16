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16.08.2020 (15:00)

Команда Алжирской Народной Республики прибыла в Псков для участия международном конкурсе «Десантный взвод - 2020»

Для участия в конкурсе «Десантный взвод», проводимого в рамках «Армейских международных игр – 2020», в Псков прибыла команда-участница, представляющая Алжирскую Народную Республику.

Делегация прибыла на аэродром «Кресты» под Псковом самолетом Ан-22 военно-транспортной авиации.

Специалистами медицинского отряда Псковского гвардейского соединения ВДВ на аэродроме была организована термометрия личного состава, а также развёрнуты пункты дезинфекции и обработки рук. По прибытию на территорию соединения все участники соревнований прошли первичный медицинский осмотр.

По доброй традиции участников конкурса из Алжира встретили хлебом и солью. Военный оркестр соединения исполнил Государственный гимн Алжирской Народной Республики, под звуки которого был поднят флаг государства. Руководитель  конкурса - начальник боевой подготовки Воздушно-десантных войск генерал-майор Сергей Волык обратился с приветственной речью, в которой пожелал команде честной и бескомпромиссной борьбы и успехов в конкурсе.

В дальнейшем прошла регистрация участников, проведено занятие по требованиям безопасности и размещение военнослужащих.

Ранее в Псков прибыли команды из Белоруссии, Китая, Камбоджи, Мали, Таджикистана, Конго, Намибии и Экваториальной Гвинеи.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Десантный взвод
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