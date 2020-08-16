16.08.2020 (14:40)

Армейские спортсмены завоевали 19 медалей в первые дни чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ в Москве

В начале текущей недели в Москве стартовал чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. В первые соревновательные дни армейцы завоевали 19 наград разного достоинства – восемь золотых, шесть серебряных и пять бронзовых.

Олеся Ромасенко, Иван Штыль победили на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ в гребле на каноэ-одиночке в спринте на 200 м. Ромасенко оказалась быстрее Ксении Курач и Ирины Андреевой, Штыль обогнал Данилу Карпова и Артема Пискуна.

В соревнованиях байдарочников на дистанции 200 м третьей стала Светлана Черниговская. Первенствовала Наталья Подольска. Второе время продемонстрировала Анастасия Карамнова. У мужчин на дистанции 200 м вторым стал Олег Гусев, уступивший лишь Евгению Луканцову. Замкнул тройку лидеров Артём Кузахметов.

В соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 500 м третий результат среди мужчин продемонстрировал Павел Петров, уступивший Михаилу Павлову и Владиславу Князеву.

В соревнованиях байдарочников на дистанции 500 м отличились Кира Степанова и армеец Виталий Ершов. Второй результат среди женщин показала Светлана Черниговская, замкнула тройку лидеров Анастасия Долгова. Третьим среди мужчин стал Роман Аношкин, вторым – Максим Спесивцев.

Также Светлана Черниговская стала лучшей на дистанции 1 000 м, обойдя Елену Миронченко и Елену Аношину. Среди мужчин на той же дистанции третий результат продемонстрировал Виталий Ершов, уступивший Максиму Спесивцеву и Олегу Синявину.

В соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 200 м лучшими стали Дарья Харченко и Ирина Андреева. Вторыми финишировали Олеся Ромасенко и Арина Хожаинова, третьими – Светлана Твердохлеб и Екатерина Коваленко. Среди мужчин на аналогичной дистанции лучшее время продемонстрировали армеец Иван Штыль и Дмитрий Шаров. Вторыми стали Артем Пронь и Павел Белов, третьими – Дмитрий Петров и Рамиль Алимов.

Александр Сергеев, выступая в паре с Артемом Крахметовым, показал второй результат в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 200 м. Первенствовали Юрий Постригая и Александр Дьяченко.

Замкнули тройку лидеров Владимир Лузин и Антон Сашилин.

Роман Аношкин и Владислав Литовка стали лучшими среди байдарок-двоек на дистанции 1 000м. Кирилл Ляпунов и Владислав Блинцов финишировали вторыми. Третьими дистанцию прошли Максим Спесивцев и Василий Погребан.

Армеец Иван Лиховидов стал с Иваном Дмитриевым третьим в соревнованиях каноэ-двоек на тысячеметровке, уступив Кириллу Шамшурину и Илье Первухину, а также Виктору Мелантьеву и Владиславу Чеботарю.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице