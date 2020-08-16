Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.08.2020 (14:30)

Команда ЗВО – победитель чемпионата Вооруженных Сил РФ по летнему горному троеборью

На базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» (Кабардино-Балкарская Республика) завершился чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по летнему горному троеборью. В командном первенстве лучшими стали представители Западного военного округа.

По итогам трех дней соревнований чемпионата Вооруженных Сил по летнему горному троеборью в командном первенстве лучшими стали военнослужащие Западного военного округа. За выполнение трех упражнений они получили 10 101,4 балла. Обладателями «серебра» стала команда Южного военного округа, на их счету 10 039 очков. Замкнули тройку призеров представители Воздушно-десантных войск – 9 937 баллов.

В личном первенстве первое место занял рядовой А. Гордов (ДВОКУ), набравший 2 866,9 баллов. Второй результат по итогам всех соревнований у старшего лейтенанта Д. Филиппова – 2 788,6, третий – у сержанта А. Никитина – 2 635,8 баллов.

Летнее горное троеборье – дисциплина военно-спортивного многоборья, включенная во Всероссийский реестр видов спорта. Она включает три упражнения: Скалолазание (индивидуальное и парное лазание в связках); Преодоление горной полосы препятствий; Марш-бросок на дистанции 5 км со стрельбой из автомата.

В этом году в турнире принимали участие 9 команд видов – ВДВ, ВИФК, ЮВО, ЗВО, ВКС, ДВОКУ, ВВО, ЦВО, СФ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Участники конкурса «Полевая кухня» АрМИ-2020 посетят Главный храм ВС РФ в Подмосковье
Более 1000 военнослужащих Ленинградской армии ВВС и ПВО приняли присягу
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье завершился полевой выход мотострелкового батальона
Восемь комплектов боевой техники российской армии разыграли военные автомобилисты на конкурсе АРМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники»

Метки:
Управление физической подготовки и спорта ВС РФ , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false