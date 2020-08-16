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16.08.2020 (11:35)

Психологи приняли участие в специальном учении РЭБ

В ходе специального учения по радиоэлектронной борьбе с воинскими частями и подразделениями РЭБ психологами Южного военного округа под руководством специалистов Департамента психологической работы Министерства обороны Российской Федерации проведены занятия по психологическому сопровождению выполнения задач расчетами РЭБ.

Спецификой боевого дежурства РЭБ является непрерывное, в течение длительного времени, наблюдение и контроль радиоэлектронной обстановки в зоне ответственности посредством технических средств. Успешность выполнения проставленных задач зависит от таких профессионально важных качеств, как концентрация внимания, низкая утомляемость, устойчивость к монотонии визуальной информации, способность сохранять мышечный тонус в условиях малоподвижности.

Специалистами-психологами на базе полевого пункта психологической работы проводились занятия, направленные на формирование у военнослужащих психологических знаний и умений отслеживания признаков утомления и поддержания оптимального функционального состояния, тренировку зрительного анализатора и способности длительное время сохранять работоспособность в условиях монотонии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Войска РЭБ , Психологи
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