16.08.2020 (14:05)

Российская команда по военно-медицинскому многоборью успешно адаптируется к условиям полигона Фориш

Российская команда по военно-медицинскому многоборью, прибывшая накануне на горный полигон Фориш (Республика Узбекистан, Джизакская область) для участия в конкурсе Армейских международных игр-2020 «Военно-медицинская эстафета» чувствует себя хорошо, жаркий климат и высокогорная местность не сказались на самочувствии членов команды.

С учетом всех мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, проводимых на полигоне Фориш, тренерский штаб российской команды организовал спортивные занятия, призванные помочь членам сборной быстрее войти в ритм соревнований. Также команде предстоит привыкнуть к смене часовых поясов, штаб стараемся плавно перестроить режим сна конкурсантов.

В свою очередь хозяева турнира принимают все меры предосторожности с целью предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции, пребывание участников соревнований на полигоне Фориш началось с проверки на возможное наличие признаков заболевания.

Как отмечают организаторы, контроль за состоянием здоровья участников Игр будет организован в течение всего времени проведения соревнований. На регулярной основе будут проводиться мероприятия по дезинфекции, обеззараживанию, выполняться тестирование методами современной экспресс-диагностики.

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» – комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств – участников Армейских международных игр.

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