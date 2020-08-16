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16.08.2020 (13:55)

Корабли Каспийской флотилии покинули пункт базирования и направились в столицу Азербайджанской Республики для участия в соревнованиях «Кубок моря-2020»

Корабли Каспийской флотилии покинули пункт базирования и отправились в столицу Азербайджанской Республики для участия в международном конкурсе по морской выучке среди экипажей надводных кораблей – «Кубок моря-2020».

Морякам предстоит преодолеть около 300 морских миль и прибыть в военно-морскую базу «Пута» ВМС Азербайджанской Республики. Российскую Федерацию на состязаниях представит малый артиллерийский корабль «Махачкала» Каспийской флотилии.

По прибытию участники конкурса приступят к этапу подготовки, в ходе которого они осмотрят  учебно-материальную базу всех эпизодов состязаний, а также выполнят рекогносцировочный штурманский поход.

Конкурс «Кубок моря-2020» будет проходить в военно-морской базе «Пута» ВМС Азербайджанской Республики. Церемония открытия конкурса состоится 24 августа. 

В период проведения состязаний морякам предстоит показать свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей,  постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Кубок моря
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